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Hellas Verona Juventus : 2-1 | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'da Hellas Verona'yı çalıştıran eski Galatasaray teknik direktörü Igor Tudor, ligde sürpriz sonuçlara imza atmaya devam ediyor. Daha önce Lazio'yu 4-1 yenen ve Milan'a 2-0 öne geçtiği maçta yenilen Verona, Juventus'u Giovanni Simeone'nin attığı gollerle mağlup etti. Konuk ekibin tek golü, 80. dakikada Weston McKennie'den geldi.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2021 Cumartesi 23:36
Hellas Verona Juventus : 2-1 | MAÇ SONUCU

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Hellas Verona, sahasında Juventus'u 2-1 mağlup etti.

Serie A'nın 11. haftasında Juventus'u ağırlayan Hellas Verona, 11 ve 14. dakikalarda Giovanni Simeone'nin attığı gollerle galibiyete ulaştı. Konuk ekibin tek golü, 80. dakikada Weston McKennie'den geldi.

Hellas Verona'da Koray Günter ilk 11'de forma giydi, Mert Çetin ise yedekler arasında yer aldı.

Evindeki son 4 karşılaşmayı kazanan Hellas Verona, 15 puanla 8. sıraya çıktı. Arka arkaya ikinci maçını kaybeden Juventus, aynı puanla 9. sırada kaldı.

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