Juventus Sassuolo 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Mert Müldür ve Kaan Ayhan...

İtalya Serie A'nın 10. haftasında Juventus sahasında Sassuolo ile karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Sassuolo 2-1'lik skorla kazandı.

Sassuolo 44. dakikada Frattesi ile öne geçti. Juventus bu gole 76. dakikada McKennie ile karşılık verdi. 90+5. dakikada sahneye çıkan Maxime Lopez attığı golle takımına 3 puanı getiren golü kaydetti.

Sassuolo'da forma giyen milli futbolcularımız Mert Müldür ve Kaan Ayhan mücadeleye ilk 11'de başlarken, Kaan 90 dakika sahada kaldı, Mert ise 87. dakikada yerini Harroui'ye bıraktı.

Bu sonucun ardından Juventus, 15 puanda kaldı. Sassuolo ise puanını 14'e yükseltti. İtalya Serie A'da bir sonraki maçta Juventus deplasmanda Hellas Verona ile karşılaşacak. Sassuolo ise evinde Empoli'yi ağırlayacak.



