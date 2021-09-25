Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral yenişemedi | Inter - Atalanta: 2-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

İtalya Serie A'da heyecan 6. hafta karşılaşmaları ile sürüyor.

Günün önemli maçında Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter sahasında Merih Demiral'lı Atalanta ile karşı karşıya geldi.

Giuseppe Meazza'da oynanan ve Fabio Maresca'nın yönettiği karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Inter'in goller 5. dakikada Lautaro Martinez ve 71. dakikada Edin Dzeko'dan gelirken Atalanta'nın gollerini 30. dakikada Ruslan Malinovsky ve 38. dakikada Rafael Toloi kaydetti.

Bu sonuçla Inter puanını 14 yaptı, Atalanda da 11 puana yükseldi.

INTER PENALTI KAÇIRDI

Karşılaşmanın 86. dakikasında ev sahibi Inter, Federico Dimarco ile penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Gelecek hafta Inter deplasmanda Sassuolo ile, Atalanta ise sahasında Milan ile karşı karşıya gelecek.