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Son dakika transfer haberleri | Roma Matias Vina transferini duyurdu!

Teknik direktör koltuğuna Jose Mourinho'yu getiren Roma, dikkatleri üzerine çekmişti. Yaptığı transferlerle dikkat çeken Serie A ekibi son olarak Matias Vina'yı kadrosuna kattı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2021 Pazar 18:43
Son dakika transfer haberleri | Roma Matias Vina transferini duyurdu!

Teknik direktörlüğe Jose Mourinho'yu getirdikten sonra transfer piyasasında hareketlenen Roma sol bek transferini de açıkladı.

İtalyan ekibi, Palmeiras'ın 23 yaşındaki sol beki Matias Vina ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Roma, Vina için Palmeiras'ta 13 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Palmeiras'ta bu sezon 20 maça çıkan Uruguaylı futbolcu, 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Roma'nın transferleri;

17.5 milyon euro: Eldor Shomurodov
13 milyon euro: Matias Vina
11.5 milyon euro: Rui Patricio
9 milyon euro: Roger Ibanez
6.75 milyon euro: Bryan Reynolds

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