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Son dakika transfer haberi: Ayrılık bombası! Merih Demiral ve Premier Lig...

Son dakika transfer haberi: İtalya Serie A devi Juventus'ta forma giyen milli yıldızımız Merih Demiral ile ilgili bomba bir transfer iddiası gündeme geldi... Yıldız oyuncu için 1 İtalyan 2 Premier Lig takımının ciddi bir şekilde devrede olduğu belirtildi. İşte yılın transfer iddiasına dair tüm detaylar ve gelişmeler... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2021 Perşembe 19:13 Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2021 Perşembe 19:56
Son dakika transfer haberi: Ayrılık bombası! Merih Demiral ve Premier Lig...

Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takım'ımızda büyük hayal kırıklığı yaşayan milli yıldız Merih Demiral için flaş bir ayrılık iddiası gündeme geldi.

Bütçesinde kesintiye gitmeye hazırlanan Juventus, milli oyuncumuzu gönderme kararı alırken, bonservis bedelini ise 35 milyon Euro olarak belirledi.
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3 TALİP BİRDEN

Tuttosport'ta yer alan habere göre; Merih Demiral ile Serie A'dan Atalanta, Premier Lig'den ise Everton ve Tottenham ilgileniyor.

23 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Juventus'ta toplam 24 maçta forma giydi. İlk 11'de fazla şans bulamayan yıldız oyuncu, 1661 dakika süre aldı.

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