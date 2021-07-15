Son dakika transfer haberi: Ayrılık bombası! Merih Demiral ve Premier Lig...

Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takım'ımızda büyük hayal kırıklığı yaşayan milli yıldız Merih Demiral için flaş bir ayrılık iddiası gündeme geldi.

Bütçesinde kesintiye gitmeye hazırlanan Juventus, milli oyuncumuzu gönderme kararı alırken, bonservis bedelini ise 35 milyon Euro olarak belirledi.

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3 TALİP BİRDEN

Tuttosport'ta yer alan habere göre; Merih Demiral ile Serie A'dan Atalanta, Premier Lig'den ise Everton ve Tottenham ilgileniyor.

23 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Juventus'ta toplam 24 maçta forma giydi. İlk 11'de fazla şans bulamayan yıldız oyuncu, 1661 dakika süre aldı.