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Son dakika transfer haberi: için devrede!

Son dakika transfer haberleri... 'la sözleşmesi haziranın sonunda bitecek milli futbolcu için son olarak İspanyol devi devreye girdi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2021 Pazar 14:46 Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2021 Pazar 14:52
Son dakika transfer haberi: Hakan Çalhanoğlu için Barcelona devrede!

ekiplerinden 'da forma giyen 'nun sözleşmesinin haziranın 30'unda sona erecek olması, dev kulüplerin iştahını kabartıyor. Kulübü ile henüz mukavele yenilemeyen milli yıldız için 'ın ardından bir dünya devi daha devreye girdi.

İspanyol basınından Fichajes'te yer alan habere göre Katalan devi , Paris Saint-Germain'in forması giyen için yüklü miktarda teklif yapmasının ardından B planı olarak Hakan Çalhanoğlu transferini gündemine aldı. Milli yıldızın menajeriyle iletişim haline geçildiği de bildirildi. Wijnaldum transferinin gerçekleşmemesi halinde 'nın, Hakan Çalhanoğlu'nu 'ya getirmek için ikna etmeye çabalayacağı kaydedildi.

Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olan milli orta saha oyuncusu, Milan'da iyi bir sezon geçirdi. Serie A temsilcisi ile tüm kulvarlarda 43 karşılaşmaya çıkan Hakan Çalhanoğlu, 9 gol atarken 12 de asist yapma başarısı gösterdi. 27 yaşındaki Çalhanoğlu, 4 sezondur Milan formasını terletiyor.

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