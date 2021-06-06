Son dakika transfer haberi: Hakan Çalhanoğlu için Barcelona devrede!

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesinin haziranın 30'unda sona erecek olması, dev kulüplerin iştahını kabartıyor. Kulübü ile henüz mukavele yenilemeyen milli yıldız için Manchester United'ın ardından bir dünya devi daha devreye girdi.

İspanyol basınından Fichajes'te yer alan habere göre Katalan devi Barcelona, Paris Saint-Germain'in Liverpool forması giyen Georginio Wijnaldum için yüklü miktarda teklif yapmasının ardından B planı olarak Hakan Çalhanoğlu transferini gündemine aldı. Milli yıldızın menajeriyle iletişim haline geçildiği de bildirildi. Wijnaldum transferinin gerçekleşmemesi halinde Barça'nın, Hakan Çalhanoğlu'nu Camp Nou'ya getirmek için ikna etmeye çabalayacağı kaydedildi.

Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olan milli orta saha oyuncusu, Milan'da iyi bir sezon geçirdi. Serie A temsilcisi ile tüm kulvarlarda 43 karşılaşmaya çıkan Hakan Çalhanoğlu, 9 gol atarken 12 de asist yapma başarısı gösterdi. 27 yaşındaki Çalhanoğlu, 4 sezondur Milan formasını terletiyor.