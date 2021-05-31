Haberler İtalya Serie A Serie A'da sezonun en iyisi Romelu Lukaku

'da sezonun en iyisi

'nde () 2020-2021 sezonunun en değerli oyuncusu (MVP), Inter forması giyen seçildi.
Belçikalı forvet bu sezon attığı 24 golle Inter'in şampiyonluğunda büyük pay sahibi olmuştu.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 21:14
Serie A'da sezonun en iyisi Romelu Lukaku

'nde () 2020-2021 sezonunun en değerli oyuncusu (MVP), Inter forması giyen seçildi.

Serie A'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, ligde 36 maçta 24 gol atan Belçikalı forvetin sezonun MVP'si seçildiği belirtildi.

Ligde en iyi kaleci (), en iyi defans (), en iyi orta saha (Inter), en iyi forvet ise () oldu.

Inter, Serie A'da 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlamıştı.


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