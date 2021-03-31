Son dakika spor haberi: Merih Demiral'ın corona virüsü testinin pozitif çıktığı bildirildi

A Milli Futbol Takımı'nın, 2022 Dünya Kupası elemeleri maçları için çağrıldığı kadrosundan geçtiğimiz günlerde çıkartılan Merih Demiral'dan kötü haber geldi.

İtalyan basınından Sky Sports'un haberine göre Juventus forması giyen milli stoper Merih Demiral'ın corona virüsü testi pozitif çıktı. Yıldız futbolcunun Torino'ya ambulans uçakla döneceği bildirildi. Torino'ya vardıktan sonra otele yerleştirilecek Merih Demiral'ın karantina sürecinin başlayacağı ifade edildi. Juventus'un da kısa süre içerisinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

Milli futbolcu, pandeminin başladığı ilk dönemlerde de Covid-19'a yakalanmış ardından iyileşmişti.