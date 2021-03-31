Haberler İtalya Serie A Son dakika spor haberi: Merih Demiral'ın corona virüsü testinin pozitif çıktığı bildirildi

Son dakika spor haberi: 'ın corona virüsü testinin pozitif çıktığı bildirildi

Son dakika spor haberleri... basını, forması giyen milli futbolcu 'ın corona virüsü testinin pozitif çıktığını yazdı. Genç stoper, 'ya ambulans uçakla dönecek. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 10:50 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 11:15
Son dakika spor haberi: Merih Demiral'ın corona virüsü testinin pozitif çıktığı bildirildi

A Milli Futbol Takımı'nın, 2022 Dünya Kupası elemeleri maçları için çağrıldığı kadrosundan geçtiğimiz günlerde çıkartılan 'dan kötü haber geldi.

basınından 'un haberine göre forması giyen milli stoper Merih Demiral'ın corona virüsü testi pozitif çıktı. Yıldız futbolcunun 'ya ambulans uçakla döneceği bildirildi. Torino'ya vardıktan sonra otele yerleştirilecek Merih Demiral'ın karantina sürecinin başlayacağı ifade edildi. Juventus'un da kısa süre içerisinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

Milli futbolcu, pandeminin başladığı ilk dönemlerde de Covid-19'a yakalanmış ardından iyileşmişti.

SON DAKİKA