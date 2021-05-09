Juventus Milan: 0-3 | MAÇ SONUCU ÖZET

İtalya Serie A'nın 35. haftasındaki dev maçta Juventus evinde Milan ile karşı karşıya geldi. Allianz Stadı'nda oynanan mücadeleyi Milan 3-0 kazandı ve Şampiyonlar Ligi bileti için kritik bir zafere ulaştı.

Milan'a galibiyeti getiren goller, 45. dakikada Brahim Diaz, 78. dakikada Rebic ve 82. dakikada Tomori'den geldi. Karşılaşmada 90 dakika sahada kalan milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, Tomori'nin golünde asisti yaptı. Juventus'ta ise milli oyuncumuz Merih Demiral yedek kulübesinde yer aldığı maçta süre bulamadı.

Öte yandan Milan'da Kessie, 58. dakikada penaltıyı gole çeviremedi.

Bu sonucun ardından Milan puanını 72 yaptı ve 3. sıraya yerleşti. Son 5 maçta 8 puan kaybeden Juventus ise 69 puanla 5. sıraya geriledi ve Şampiyonlar Ligi potasının dışına düştü.

Serie A'nın 36. haftasında Milan deplasmanda Torino ile karşılaşacakken, Juventus ise Sassuolo deplasmanına gidecek.