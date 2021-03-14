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Inter 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'da heyecan devam ediyor. 27. hafta maçında sahasında Inter'i konuk etti. Mücadeleyi 2-1 kazanan deplasman ekibi 3 puanın sahibi oldu. Liderliğini perçinleyen Inter'e galibiyeti getiren golleri ve attı. Torino'nun tek golü Sanabria'dan geldi.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2021 Pazar 19:23
Torino Inter 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'da 27. hafta karşılaşmasında , Inter'i ağırladı. 'nda oynanan mücadele, Inter'in 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri, 62. dakikada penaltıdan ve 85. dakikada attı. Torino'nun tek sayısı ise 70. dakikada Sanabria'dan geldi.

Bu sonucun ardından üst üste 8. galibiyetini alan Inter, 65 puanla liderliğini sürdürdü. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Torino ise 20 puanla 18. sırada yer aldı. Inter, gelecek hafta 'yu konuk edecek. Torino ise erteleme maçında Sassuolo'yu ağırlayacak.

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