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Fransız yıldız Giroud için iddiası

’nde lider ’ın gerisinde kalan transfer harekatına başladı. Liderin 10 puan gerisinde kalan devinde gündeme Fransız futbolcu Giroud geldi.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 13:10
Fransız yıldız Giroud için Juventus iddiası

'da lider 'ın 10 puan gerisinde olan , devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek istiyor.

'nde lider Milan'ın gerisinde kalan Juventus'ta transfer harekatı başlıyor. ekibi, kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Giroud'u devre arası transfer döneminde kadrosuna katmak istiyor. Chelsea'de istediği süreleri bulamayan, ligde sadece 9 maçta 364 dakika forma giyebilen 'un da transfere sıcak baktığı ifade edildi.

PIRLO'DAN YEŞİL IŞIK

Juventus Teknik Direktörü da Fransız golcünün transferine yeşil ışık yakmış durumda. Pirlo, yaptığı açıklamada, "Giroud mu? Ona ihtiyacımız olabilir" ifadelerini kullanmıştı.

Chelsea formasıyla bu sezon 'de 9 maçta görev alan Giroud, 3 gol atma başarısı gösterdi. 34 yaşındaki forvet, 'nde ise 4 maçta, 145 dakika forma giyerken; 5 gol kaydetti.

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