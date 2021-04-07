Inter Sassuolo: 2-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

Inter, İtalya Serie A'da Sassuolo'yu konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın golleri Inter adına 10' Lukaku, 67' Martinez'den geldi. Sassuolo ise 85. dakikada Traore'den geldi.

Maç sonunda Inter, puanını 71'e çıkardı ve liderliğini korudu. Sassuolo ise 40 puanla 9. sırada kendine yer buldu.

Inter, gelecek hafta evinde Cagliari'yi ağırladı. Sassuolo ise Benevento'nun konuğu olacak.

SERİ 10'A ÇIKTI

Öte yandan Inter, aldığı bu galibiyetle Serie A'daki serisini 10'a çıkardı.