Haberler İtalya Serie A Inter Sassuolo: 2-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

: 2-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

'da Inter, evinde Sassuolo'yu ağırladı. Şampiyonluk mücadelesi veren ve lider durumda bulunan ev sahibi, mücadeleden 2-1'lik üstünlükle ayrıldı. İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2021 Çarşamba 22:12 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2021 Çarşamba 22:13
Inter Sassuolo: 2-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

Inter, 'da Sassuolo'yu konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın golleri Inter adına 10' Lukaku, 67' Martinez'den geldi. Sassuolo ise 85. dakikada Traore'den geldi.

Maç sonunda Inter, puanını 71'e çıkardı ve liderliğini korudu. Sassuolo ise 40 puanla 9. sırada kendine yer buldu.

Inter, gelecek hafta evinde Cagliari'yi ağırladı. Sassuolo ise Benevento'nun konuğu olacak.

SERİ 10'A ÇIKTI
Öte yandan Inter, aldığı bu galibiyetle Serie A'daki serisini 10'a çıkardı.

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