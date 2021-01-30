Bologna - Milan: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'nın 20. haftasında Bologna'ya konuk olan lider Milan, rakibini 2-1 mağlup ederek zirvedeki yerini pekiştirdi.

Bu sezon deplasmanda yenilgi yüzü görmeyen ve dış sahadaki galibiyet serisini de 4 maça çıkaran Milan'a üç puanı getiren golleri 26'da Ante Rebic ile 55'te Franck Kessie (pen.) kaydetti. Kırmızı-siyahlılar, 26. dakikada Zlatan Ibrahimovic'le bir de penaltı atışından yararlanamadı.

Bologna'nın maçtaki tek sayısı ise 81'de Andrea Poli'den geldi.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun forma giymediği maç sonunda Milan puanını 46'ya yükseltti. 13. sıradaki Bologna ise 20 puanda kaldı.

