Haberler İtalya Serie A Bologna - Milan: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

- : 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'da lider , 20. haftada konuk olduğu 'yı 2-1 mağlup ederek, deplasmanda üst üste 4. galibiyetini aldı. 'nun forma giymediği maçta Milan'a üç puanı getiren golleri ve kaydetti.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2021 Cumartesi 19:02
Bologna - Milan: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nın 20. haftasında 'ya konuk olan lider , rakibini 2-1 mağlup ederek zirvedeki yerini pekiştirdi.

Bu sezon deplasmanda yenilgi yüzü görmeyen ve dış sahadaki galibiyet serisini de 4 maça çıkaran Milan'a üç puanı getiren golleri 26'da ile 55'te (pen.) kaydetti. Kırmızı-siyahlılar, 26. dakikada Zlatan Ibrahimovic'le bir de penaltı atışından yararlanamadı.

Bologna'nın maçtaki tek sayısı ise 81'de 'den geldi.

Milli futbolcu 'nun forma giymediği maç sonunda Milan puanını 46'ya yükseltti. 13. sıradaki Bologna ise 20 puanda kaldı.

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