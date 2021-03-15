Son dakika spor haberleri: Cristiano Ronaldo geri mi dönüyor? Real Madrid'den flaş açıklama

Juventus'taki geleceği tartışma konusu olan ve Real Madrid iddiları ortaya atılan Cristiano Ronaldo hakkında flaş bir açıklama geldi. Real Madrid'de teknik direktör Zinedine Zidane, Sky Sport'a yaptığı açıklamada ''Ronaldo'nun Real Madrid'e döneceği iddiaları doğru mu? Evet, olabilir... Cristiano'yu çok yakından tanıyoruz. Ancak şu an Juventus'un oyuncusu ve buna saygı duymamız gerek. Başka bir kulüpte oynuyor. Gelecekte neler olacağını görürüz.'' sözlerini kullandı.

"RONALDO GÖNDERİLSİN"

Juventus'un eski başkanı Giovanni Cobolli Gigli, 2022 yılına kadar sözleşmesi olan Cristiano Ronaldo'nun sezon sonunda gönderilmesi gerektiğini savundu.

JUVENTUS 29 MİLYON EURO TALEP EDİYOR!

Geçtiğimiz günlerde Corrierre dello Sport, Juventus'un, 3 yıl önce 117 milyon euro ödediği Cristiano Ronaldo'nun satılması için Real Madrid'den 29 milyon euro talep ettiğini duyurmuştu.