Haberler İtalya Serie A Son dakika spor haberleri: Cristiano Ronaldo geri mi dönüyor? Real Madrid'den flaş açıklama

Son dakika spor haberleri: geri mi dönüyor? 'den flaş açıklama

devi 'un son olarak 'nde 'ya elenmesi camiada şok etkisi yarattı. ekibinin dünyaca ünlü yıldızı eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Sezon sonunda Juventus'tan ayrılıp 'e geri döneceği konuşulan Portekizli yıldız hakkında eflatun-beyazlıların teknik direktörü 'dan flaş açıklamalar geldi. İşte o sözler...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2021 Pazartesi 19:04 Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2021 Pazartesi 19:25
Son dakika spor haberleri: Cristiano Ronaldo geri mi dönüyor? Real Madrid'den flaş açıklama

'taki geleceği tartışma konusu olan ve iddiları ortaya atılan hakkında flaş bir açıklama geldi. Real Madrid'de teknik direktör Zinedine , 'a yaptığı açıklamada ''Ronaldo'nun Real Madrid'e döneceği iddiaları doğru mu? Evet, olabilir... Cristiano'yu çok yakından tanıyoruz. Ancak şu an Juventus'un oyuncusu ve buna saygı duymamız gerek. Başka bir kulüpte oynuyor. Gelecekte neler olacağını görürüz.'' sözlerini kullandı.

"RONALDO GÖNDERİLSİN"
Juventus'un eski başkanı , 2022 yılına kadar sözleşmesi olan Cristiano Ronaldo'nun sezon sonunda gönderilmesi gerektiğini savundu.

JUVENTUS 29 MİLYON EURO TALEP EDİYOR!
Geçtiğimiz günlerde , Juventus'un, 3 yıl önce 117 milyon euro ödediği Cristiano Ronaldo'nun satılması için Real Madrid'den 29 milyon euro talep ettiğini duyurmuştu.

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