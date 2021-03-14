Haberler İtalya Serie A Milan Napoli: 0-1 | MAÇ ÖZETİ

: 0-1 | MAÇ ÖZETİ

İtalya Serie A'nin 27. haftasında ve karşı karşıya geldi. Milli yıldızımız 'nun 60 dakika forma giydiği karşılaşmada Napoli, Milan'ı 1-0 mağlup etmeyi başardı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2021 Pazartesi 00:47
Milan Napoli: 0-1 | MAÇ ÖZETİ

İtalya Serie A'nın 27. haftasında evinde ile karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan mücadeleyi Napoli 1-0 kazandı.

Napoli'ye galibiyeti getiren gol, 49. dakikada Zielinski'nin asistinde Politano ile geldi. Öte yandan Milan'da Rebic, 90+2. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Serie A'da 5 deplasman sonra kazanan Napoli, Milan'ı da 4 maç sonra mağlup etti.

Milan'da milli oyuncumuz , sakatlığının ardından ilk kez 11'de yer aldı ve 60. dakikada yerini 'a bıraktı.

Bu sonucun ardından yenilmezlik serisini 4 maça çıkaran Napoli, puanını 50 yaptı ve üst sıralardan kopmadı. Milan ise 3 maç sonra yenildi ve lider Inter'in 9 puan gerisinde, 56 puanla 2. sırada kaldı.

Serie A'nın 28. haftasında Milan deplasmanda Fiorentina ile karşılaşacakken, Napoli ise Roma ile deplasmanda karşılaşacak.

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