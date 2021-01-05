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'da aralık ayının futbolcusu seçildi!

Serie A'da forması giyen , gösterdiği performansla ligde aralık ayının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. Milli yıldız, ödülünü 6 Ocak'ta oynanacak Milan- maçı öncesinde alacak.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 16:27
İtalya'da aralık ayının futbolcusu Hakan Çalhanoğlu seçildi!

(Serie A) takımlarından 'da forma giyen milli futbolcu , ligde aralık ayının en değerli futbolcusu (MVP) seçildi.

'nden yapılan açıklamada, Milan'ın 10 numarasının, gösterdiği performansla aralık ayının en değerli oyuncusu seçildiği belirtildi.

Hakan Çalhanoğlu'nun teknik verimlilik, topa sahip olma, etkili pas, atletik kondisyonu ve arkadaşlarının niteliklerini geliştirmeye yönelik katkılarıyla bu ödüle layık görüldüğü aktarıldı.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Başkanı , "Hakan Çalhanoğlu, bizim ligimizin kesinlikle önemli başrol oyuncularından biri. Sezonun ilk yarısında da belirleyici bir oyuncu olduğunu teyit etti. Onun teknik özellikleri, üst düzey oyun becerisi ve sadece aralık ayında yaptığı 5 asistin gösterdiği gibi takım arkadaşlarına yardımcı olması, Milan için gerçek bir katma değerdir." ifadelerini kullandı.

26 yaşındaki milli futbolcu, ödülünü yarınki Milan- karşılaşması öncesinde alacak.

Hakan Çalhanoğlu, geçen sezon yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle temmuz ayında oynanan lig maçlarında gösterdiği performansla benzer bir ödül almıştı.


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