Haberler İtalya Serie A Inter Atalanta 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'da heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında lider Inter sahasında 'yı konuk etti. Mücadeleyi 1-0 kazanan ev sahibi ekip önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Inter'e galibiyeti getiren gol 'dan geldi.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2021 Salı 01:23
Inter Atalanta 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'daki 'nda oynanan müsabakada şampiyonluğun güçlü adaylarından Inter ile ligin iddialı ekiplerinden kozlarını paylaştı.

Dengeli geçen maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken, ikinci yarıya ev sahibi takım hızlı başladı.

Inter'in Slovak defans oyuncusu , 54. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golden sonra konuk Atalanta yüklense de beraberlik golünü bulamadı. Zorlu mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanan Inter, ligde galibiyet serisini 7 maça çıkardı.

Şampiyonluk yolunda kritik bir virajı kayıpsız geçen Inter, puanını 62'ye yükseltti ve en yakın takipçisi ile arasındaki 6 puanlık farkı korudu. Ligde 5 maç aradan sonra mağlup olan Atalanta ise bu sezonki 5. yenilgisini Inter'den aldı. Atalanta 49 puanla 5. sırada kaldı.


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