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Ibrahimovic'e yönelik ırkçı söylemler nedeniyle 'ı yargılayacak

, 'ın İsveçli futbolcusu Zlatan Ibrahimovic'e yönelik ırkçı söylemler sebebiyle ekibi 'ın yargılanacağını duyurdu. UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Kızılyıldız ile Milan arasında 18 Şubat'ta oynanan maçındaki ırkçı tezahüratlara ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 16:49
UEFA Ibrahimovic'e yönelik ırkçı söylemler nedeniyle Kızılyıldız'ı yargılayacak

Ev sahibi ekip 'ın, Disiplin Yönetmeliği'nin futbolda ırkçılık ve ayrımcılık suçunu içeren 14. maddesiyle, müsabakalarda düzen ve güvenlik hakkındaki 16. maddesinden yargılanmasına karar verildi.

Kızılyıldız'ın ayrıca, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle uygulamaya konulan 'nü ihlalden de yargılanacağı belirtildi.

'ın başkenti 'daki 'nda oynanan maçta, locada oturan bazı Sırp taraftarlar asıllı Ibrahimovic'e küfür ve hakaret etmişti.

Bölge medyasında paylaşılan bir görüntüde, Ibrahimovic'e yedeklerle birlikte tribünde oturduğu sırada arkasından bazı taraftarların, Boşnakları aşağılamak için ırkçı ifadeler kullandıkları duyulmuştu.

39 yaşındaki futbolcu, 2-2 sona eren karşılaşmada görev almamıştı. doğumlu Ibrahimovic'in babası Şefik Ibrahimovic'in 1970'li yıllarda Bosna Hersek'ten 'e göç ettiği biliniyor.

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