UEFA Ibrahimovic'e yönelik ırkçı söylemler nedeniyle Kızılyıldız'ı yargılayacak

Ev sahibi ekip Kızılyıldız'ın, UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin futbolda ırkçılık ve ayrımcılık suçunu içeren 14. maddesiyle, müsabakalarda düzen ve güvenlik hakkındaki 16. maddesinden yargılanmasına karar verildi.

Kızılyıldız'ın ayrıca, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle uygulamaya konulan Futbola Dönüş Protokolü'nü ihlalden de yargılanacağı belirtildi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı'nda oynanan maçta, locada oturan bazı Sırp taraftarlar Bosna Hersek asıllı Ibrahimovic'e küfür ve hakaret etmişti.

Bölge medyasında paylaşılan bir görüntüde, Ibrahimovic'e yedeklerle birlikte tribünde oturduğu sırada arkasından bazı taraftarların, Boşnakları aşağılamak için ırkçı ifadeler kullandıkları duyulmuştu.

39 yaşındaki futbolcu, 2-2 sona eren karşılaşmada görev almamıştı. Malmö doğumlu Ibrahimovic'in babası Şefik Ibrahimovic'in 1970'li yıllarda Bosna Hersek'ten İsveç'e göç ettiği biliniyor.