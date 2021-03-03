Haberler İtalya Serie A Milan-Udinese: 1-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Milan-: 1-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İtalya Serie A'nın 25. hafta mücadelesinde Milan sahasında ağrıladığı ile 1-1 berabere kaldı. İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 01:13
Milan-Udinese: 1-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İtalya Serie A'da heyecan 25. hafta mücadeleleri ile sürdü. Haftanın dikkat çeken mücadelesinde Milan sahasında ağırladığı ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçilirken, ikinci yarıda 66. dakikada konuk ekip ile 1-0 öne geçti. , Ibrahimovic ve Mandzukic'in kadroda olmadıkları mücadelede 'nin ekibi 1 puanı 90+7'de Franck Kessie'nin attığı golle kurtardı.

Bu sonuçla Milan puanını 53'e, Tolgay Arslan'ın 71 dakika sahada kaldığı Udinese ise 29'a yükseltti.

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