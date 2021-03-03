Milan-Udinese: 1-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İtalya Serie A'da heyecan 25. hafta mücadeleleri ile sürdü. Haftanın dikkat çeken mücadelesinde Milan sahasında ağırladığı Udinese ile 1-1 berabere kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçilirken, ikinci yarıda 66. dakikada konuk ekip Rodrigo ile 1-0 öne geçti. Hakan Çalhanoğlu, Ibrahimovic ve Mandzukic'in kadroda olmadıkları mücadelede Stefano Pioli'nin ekibi 1 puanı 90+7'de Franck Kessie'nin attığı golle kurtardı.
Bu sonuçla Milan puanını 53'e, Tolgay Arslan'ın 71 dakika sahada kaldığı Udinese ise 29'a yükseltti.