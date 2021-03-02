Haberler İtalya Serie A Juventus - Spezia: 3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

- : 3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'da zirve mücadelesi veren , evinde ağırladığı 'yı ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri , ve kaydetti.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2021 Çarşamba 00:40
Juventus - Spezia: 3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'da şampiyonluk mücadelesi veren , sahasında 'yı konuk etti. Siyah-beyazlılar, alt sıralarda yer alan rakibi karşısında zorlandığı maçı ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazanmayı başardı.

'ye üç puanı getiren golleri 62'de , 71'de ve 89'da kaydetti.

Juventus'ta maça 11'de başlayan milli futbolcu 90 dakika sahada kaldı.

Juve bu sonuçla puanını 49'a yüskeltip, lider Inter'in 7 puan arkasında 3. sırada yer aldı. 15'inci sıradaki Spezia ise 25 puanda kaldı.

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