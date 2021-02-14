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Inter 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'da heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında Inter sahasında 'yu konuk etti. Mücadeleyi 3-1 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Inter'e galibiyeti getiren goller (2) ve Lautaro 'den geldi. Lazio'nun tek golünü kaydetti.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 00:59
Inter Lazio 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nın 22. haftasında Inter evinde ile karşı karşıya geldi. 'nda oynanan mücadeleyi 3-1 kazanan Inter, liderliğe yerleşti.

Inter'e galibiyeti getiren golleri, ilki penaltıdan olmak üzere 22. ve 45. dakikalarda ile 64. dakikada Lukaku'nun asistinde attı. Lazio'nun tek sayısını ise 61. dakikada kaydetti.

Lazio'da 'den transfer edilen , yedek kulübesinde başladığı karşılaşmanın 69. dakikasında Immobile'in yerine oyuna dahil oldu.

2017'DEN SONRA İLK KEZ 8 MAÇLIK SERİ
Inter, bu sonuçla birlikte Şubat 2017'den bu yana ilk kez evinde üst üste 8 galibiyet aldı. Üst üste 3. galibiyetini alan ve ligde yenilmezlik serisini 6 maça taşıyan Inter, 49 puanlı 'ın üstüne çıkarak 50 puanla liderliğe yerleşti. Art arda 6 maç kazandıktan sonra yenilgiyle tanışan Lazio ise 40 puanla 7. sırada kaldı.

'nın 23. haftasında Inter, Milan ile deplasmanda dev derbisinde karşılaşacakken, Lazio evinde 'yı konuk edecek.

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