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Ibrahimovic'ten kendine hediyesi! Tam 3 milyon ...

A ekiplerinden Milan'da forma giyen dünyaca ünlü yıldız Zlatan Ibrahimovic, kendine hediyesi olarak
bir orman satın aldı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2020 Salı 20:56
Ibrahimovic'ten kendine Noel hediyesi! Tam 3 milyon Euro...

A ekiplerinden Milan'da forma giyen dünyaca ünlü yıldız Zlatan Ibrahimovic, kendine hediyesi aldı.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Dağcılık ve balıkçılık gibi doğa aktivitelerine ilgi duyan Zlatan Ibrahimovic, Noel hediyesi olarak 'ten 1000 hektarlık orman satın aldı.

Ibra, İsveç ile Norveç sınırında bulunan ve 1000 hektarlık alana sahip olan ormanı yaklaşık olarak 3 milyon 'ya satın aldı.

Kaynaklardan gelen bilgiye göre Ibrahimovic'in ormanlık bölgeyi dağcılık, balıkçılık ve kar bisikleti gibi doğa aktivitileri için kullanma iznine sahip olduğu belirtildi.

39 yaşındaki golcü geçtiğimiz yıl ülkesinin takımlarından Hammarby'nin %50 hissesini de satın almıştı.

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