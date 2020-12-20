Sassuolo-Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'de kimler var?

İtalya Serie A'nın 13. haftasında Milan, deplasmanda Sassuolo'ya konuk oluyor. Karşılaşma öncesi konuk ekip topladığı 28 puanla ligde lider konumda. Öte yandan ev sahibi Sassuolo da topladığı 23 puanla 6. sırada yer alıyor.
SASSUOLO-MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Lider Milan'ın, Sassuolo ile deplasmanda karşı karşıya geleceği maç TSİ 17.00'de başlayacak ve beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak.
SASSUOLO-MILAN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Sassuolo: Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Obiang, Bourabia; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo
AC Milan: Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Diaz, Hakan Çalhanoğlu; Leao