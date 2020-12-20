Haberler İtalya Serie A Sassuolo-Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'de kimler var?

- maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'de kimler var?

İtalya Serie A'da 13. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligin iddialı takımlarından , deplasmanda 'ya konuk olacak. Milli futbolcu 'nun da sahaya ilk 11'de çıkması bekleniyor. Peki, Sassuolo-Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'de kimler var? İşte tüm bu soruların yanıtları...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2020 Pazar 09:57
Sassuolo-Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'de kimler var?

İtalya Serie A'nın 13. haftasında , deplasmanda 'ya konuk oluyor. Karşılaşma öncesi konuk ekip topladığı 28 puanla ligde lider konumda. Öte yandan ev sahibi Sassuolo da topladığı 23 puanla 6. sırada yer alıyor.

SASSUOLO-MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lider Milan'ın, Sassuolo ile deplasmanda karşı karşıya geleceği maç TSİ 17.00'de başlayacak ve beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak.

SASSUOLO-MILAN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Sassuolo: Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Obiang, Bourabia; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo

AC Milan: Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Diaz, ; Leao

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