Inter - Juventus: 2-0 | MAÇ SONUCU ÖZET

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 18. haftasında Inter, sahasında ağırladığı Juventus'u 2-0 yendi.

Ülkede "İtalya Derbisi" olarak anılan ve zirve mücadelesi veren iki ekip, Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda karşılaştı.

Haftanın merakla beklenen maçında ev sahibi Inter, 12. dakikada Arturo Vidal ile müsabakada üstünlüğü yakaladı: 1-0.

İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarının 52. dakikasında Inter, Nicolo Barella ile farkı 2'ye çıkaran golü buldu: 2-0.

Kalan dakikalarda iki takım da fırsatlar yakalasa da Inter, Juventus'u 2-0 mağlup ederek, şampiyonluk yolunda çok önemli bir galibiyet elde etti ve rakibinin zirveye yaklaşmasını önledi.

Puan tablosunda 2. sırada bulunan mavi-siyahlılar, bu maçtan aldığı 3 puanla puanını 40'a yükseltti ve maç eksiği bulunan lider Milan ile puanları eşitledi.

Son haftalarda aldığı galibiyetlerle zirveye yaklaşan Juventus ise 3 maç aradan sonra mağlup oldu. 33 puanla 5. basamakta kalan Juventus, bu sezon ligdeki 2. yenilgisini aldı ve rakibi Inter'i yenip zirveye yaklaşma fırsatını değerlendiremedi.

Juventus'ta yedek kulübesinde yer alan milli futbolcu Merih Demiral, bu maçta görev almadı.

Bu arada, coronavirüsü salgını nedeniyle İtalya'da maçlar seyircisiz oynanmaya devam ederken, Inter taraftarları karşılaşma öncesi stat dışında havai fişek patlatarak takımlarına destek verdi.

Serie A'nın 18. haftasında bugün gündüz bölümünde ligde 3. basamakta yer alan Napoli, Fiorentina'yı 6-0 gibi farklı skorla mağlup etti.

Diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle: Crotone-Benevento: 4-1, Sassuolo-Parma: 1-1 ve Atalanta-Genoa: 0-0.

18. hafta, yarın lider Milan'ın Cagliari'ye konuk olacağı maçla sona erecek.