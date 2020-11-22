Haberler İtalya Serie A Ibrahimovic durdurulamıyor! Napoli Milan: 1-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Ibrahimovic durdurulamıyor! Milan: 1-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

A 8. hafta maçında sahasında Milan'ı konuk etti. Gecenin öne çıkan mücadelesini 3-1 kazanan deplasman ekibi 3 puanı hanesine yazdırdı. Milan'a galibiyeti getiren golleri Zlatan Ibrahimovic (2) ve Hauge kaydetti. Napoli'nin tek golü Mertens'den geldi. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2020 Pazartesi 00:44 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2020 Pazartesi 00:46
Ibrahimovic durdurulamıyor! Napoli Milan: 1-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

A'nın 8. haftasında ile Milan kozlarını paylaştı. San Paolo Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 3-1 kazanan konuk ekip 3 puanın sahibi oldu. Milan'ın durdurulamaz santrforu Zlatan Ibrahimovic 2 golle yıldızlaştı. Kırmızı-siyahlıların diğer golünü Hauge atarken, Napoli'nin tek golü 'den geldi.

IBRAHIMOVIC'TEN 6 MAÇTA 10 GOL!
Milan'ın yıldız futbolcusu Zlatan Ibrahimovic ilerlemiş yaşına rağmen takımını sırtlamaya devam ediyor. Bu sezon İtalya Serie A'da 6 maça çıkan 39 yaşındaki oyuncu, 10 gol ve 1 asistlik performansla lige damga vurdu.

NAPOLI 10 KİŞİ KALDI!
Ev sahibi Napoli'de Tiemoue Bakayoko 65. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu galibiyetle puanını 20'ye yükselten Milan, Serie A'da liderlik koltuğunu geri aldı. Napoli ise 14 puanla 6. sırada kaldı.

BİZE ULAŞIN