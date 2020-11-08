Lazio - Juventus: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'nın 7. haftasında Lazio ile Juventus, Roma Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaştı. Nefes kesen mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Siyah-beyazlılar, 14. dakikada Cristiano Ronaldo'nun golüyle öne geçerken, Başkent ekibi bu gole 90+5'te Felipe Caicedo ile yanıt verdi.

RONALDO SAKATLANDI!

Juventus'un süper yıldızı Cristiano Ronaldo, maçın ikinci yarısında şanssız bir sakatlık yaşadı. Portekizli futbolcu, 76. dakikada arka adalesinde yaşadığı sorun nedeniyle yerini Paulo Dybala'ya bırakmak zorunda kaldı.

MERİH 90, MURIQI 54 DAKİKA!

Juventus'ta Chiellini ve De Ligt'in sakatlıkları sonrası forma şansı bulmaya başlayan milli futbolcumuz Merih Demiral, Lazio mücadelesine de 11'de başladı. 90 dakika sahada kalan Merih, son saniyede gelen gol sonrası yıkıldı. Lazio'da ise eski Fenerbahçeli Vedat Muriqi maça 11'de başlarken, etkisiz performansı sonrası 54. dakikada oyundan alındı.

Lazio bu sonuçla puanını 11'e yükseltirken, 1 maçı eskik Juventus puanını 10'a çıkardı.