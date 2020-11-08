Haberler İtalya Serie A Lazio - Juventus: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

- : (MAÇ SONUCU - ÖZET)

A'nın 7. haftasında ile karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadele 'lik beraberlikle sona erdi. 15. dakikada ile öne geçen Juve, 90+5'te 'nun golüne engel olamadı. Lazio'da maça 11'de başlayan 54 dakika sahada kalırken, Juventus'ta ise 90 dakika forma giydi.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2020 Pazar 16:49 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2020 Pazar 16:51
Lazio - Juventus: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

A'nın 7. haftasında ile , Roma Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaştı. Nefes kesen mücadele 'lik eşitlikle sona erdi.

Siyah-beyazlılar, 14. dakikada 'nun golüyle öne geçerken, Başkent ekibi bu gole 90+5'te ile yanıt verdi.

RONALDO SAKATLANDI!
Juventus'un süper yıldızı Cristiano Ronaldo, maçın ikinci yarısında şanssız bir sakatlık yaşadı. Portekizli futbolcu, 76. dakikada arka adalesinde yaşadığı sorun nedeniyle yerini Paulo Dybala'ya bırakmak zorunda kaldı.

MERİH 90, MURIQI 54 DAKİKA!
Juventus'ta Chiellini ve De Ligt'in sakatlıkları sonrası forma şansı bulmaya başlayan milli futbolcumuz , Lazio mücadelesine de 11'de başladı. 90 dakika sahada kalan Merih, son saniyede gelen gol sonrası yıkıldı. Lazio'da ise eski Fenerbahçeli maça 11'de başlarken, etkisiz performansı sonrası 54. dakikada oyundan alındı.

Lazio bu sonuçla puanını 11'e yükseltirken, 1 maçı eskik Juventus puanını 10'a çıkardı.

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