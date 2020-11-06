Haberler İtalya Serie A Roma'nın yıldızı Edin Dzeko corona virüse yakalandı

Roma'nın yıldızı corona virüse yakalandı

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen futbolcu hesabından corona virüse yakalandığını açıkladı. Yıldız futbolcu, "Herkese merhaba. Ne yazık ki benim de Covid-19 testim pozitif çıktı. Karantina sürecine uymak durumundayım." ifadelerini kullandı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2020 Cuma 20:37
Roma'nın yıldızı Edin Dzeko corona virüse yakalandı

(Serie A) takımlarından Roma'nın futbolcusu , yeni tip corona virüse (Covid-19) yakalandığını duyurdu.

Dzeko, hesabından yaptığı paylaşımda, "Herkese merhaba. Ne yazık ki benim de Covid-19 testim pozitif çıktı. Karantina sürecine uymak durumundayım." ifadelerini kullandı.

Kendisini tanıyan hiç kimseyi endişeye sevk etmek istemediğini belirten 34 yaşındaki golcü oyuncu, herhangi bir öne çıkan belirtisi olmadığını kaydetti.

"AKLIM VE KALBİM ONLARLA OLACAK"

Dzeko mesajını, "Birkaç gün boyunca takım arkadaşlarından ayrı kalmak durumundayım ama pazar gününden başlamak üzere aklım ve kalbim onlarla olacak. Haydi çocuklar." ifadeleriyle tamamladı.

Roma Kulübü de Dzeko'nun açıklamalarını, Twitter hesabından "Haydi Dzeko" mesajıyla paylaştı.

Covid-19 testinin pozitif çıkmasıyla karantinaya giren Dzeko, Roma'nın bu hafta sonu Genoa ile deplasmanda yapacağı maçın kadrosundan da çıkarıldı. Dzeko, 2 haftalık karantina süreci nedeniyle Bosna Hersek 'nın kampına da gidemeyecek.


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