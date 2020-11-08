Haberler İtalya Serie A Atalanta 1-1 Inter (MAÇ SONUCU - ÖZET)

1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'nın 7. haftasında , deplasmanına konuk oldu. Inter'ın golü 58. dakikada Lautaro Martinez'denn gelirken, Atalanta, 79. dakikada Miranchuk ile beraberliği buldu ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2020 Pazar 20:11
Atalanta 1-1 Inter (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'nın 7. haftasında ile kozlarını paylaştı. Gewiss Stadı'nda oynanan mücadele karşılıklı gollerin ardından 1-1 sona erdi.

Inter, 58. dakikada Lautaro Martinez'in golüyle öne geçerken, Atalanta 79'da Miranchuk ile eşitliği sağladı ve mücadelede başka gol olmadı.

Inter Teknik Direktörü Antonio Conte, böylece Atalanta'ya rakip olduğu son 9 maçta da yenilgi yaşamamış oldu [7 galibiyet ve 2 beraberlik]. Öte yandan Atalanta, Inter ile karşılaştığı son 8 Serie A maçında sadece 1 galibiyet alabildi.

Bu sonucun ardından üst üste 2. maçından da beraberlikle ayrılan Inter 12 puanda kalırken, Atalanta 13 puana yükseldi.

Serie A'nın 8. haftasında Atalanta Spezia deplasmanına gidecek, Napoli ise Bologna ile deplasmanda karşılaşacak.

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