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için şok sözler! "Saygısız ve cahil!"

Geçtiğimiz haftalarda corona virüsüne yakalanan ve kendisine uygulanan testi için 'saçmalık' ifadelerini kullanan Portekizli süper yıldız için tepkiler çığ gibi büyüyor. Son olarak 'un eski futbolcusu , Ronaldo için çarpıcı ifadeler kullandı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2020 Çarşamba 19:31 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2020 Çarşamba 19:35
Cristiano Ronaldo için şok sözler! "Saygısız ve cahil!"

'un eski oyuncusu , Portekizli süper yıldız hakkında çarpıcı sözler sarf etti.

Corona virüsüne yakalandıktan sonra 4 kez testi pozitif çıkan Ronaldo, açıklamasında testi için "saçmalık" ifadesini kullanmıştı.

"CR7 SAYGI DUYMUYOR"
Juventus'un eski oyuncusu Pasquale Bruno açıklamasında; "Cristiano Ronaldo cahil. İki yıldır 'da ve hala dilimizi öğrenmedi, kendini anlatabilmek için İspanyolca konuşuyor. Takım arkadaşlarına veya İtalyanlara saygı duymuyor" dedi.

Covid-19'dan dolayı üç hafta formasına uzak kalan Cristiano Ronaldo döndükten sonra ilk maçında 2 gol atarak, ait olduğu yere yani manşetlere döndü.

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