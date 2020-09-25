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Cagliari 'nin de ilgilendiği 'i etti

'nin de listesinde yer aldığı ifade edilen Uruguaylı defans oyuncusu , İtalyan ekibi Cagliari ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. | Son dakika transfer haberleri

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2020 Cuma 10:05
Cagliari Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Diego Godin'i transfer etti

(Serie A) takımlarından Cagliari, Uruguaylı futbolcu 'i kadrosuna kattı. Mavi-kırmızılı ekipten yapılan yazılı açıklamada, Godin'in Inter'den bonservisiyle alındığı belirtildi.

Uruguaylı 34 yaşındaki savunmacının, Cagliari ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı kaydedildi. Açıklamada, "Ailemize hoş geldin" ifadesi de yer aldı.

Godin, özellikle forması giydiği dönemde 1 , 1 , 1 , 2 Avrupa Ligi, 3 Avrupa Süper Kupası kazanmıştı.

Atletico Madrid'den geçen yıl Inter'e olan Godin, mavi-siyahlılarla 36 maça çıkmış, 2 de gol atmıştı.

Uzun yıllar Uruguay Milli Takımı'nın da kaptanlığını yapan Godin, 2010-2011'de milli takımla Copa America'da mutlu sona ulaşmıştı.



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