Mircea Lucescu'dan transfer itirafı: Inter Merih Demiral'ı istedi!

Şu anda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i çalıştıran Mircea Lucescu, A Milli Takım'dan eski öğrencisi Merih Demiral'ı Juventus'a transfer olmadan önce Inter'in istediğini öne sürdü.

Tuttosport'a konuşan Rumen teknik adam, "Inter'in eski scout'u Adelio Moro, Türkiye'ye geldi ve Inter için Merih Demiral'ı izledi. Inter Sportif Direkötrü Javier Zanetti'nin yardımcısı Ivan Zamorano, beni arayıp Merih Demiral'ı sordu. Inter, Merih Demiral'ı çok istedi ama Juventus, herkesten daha çabuk davranarak bu transferi bitirdi." ifadesini kullandı.

"PIRLO EN İYİLERDEN OLACAK"

Öte yandan Luce, Juventus'ta teknik direktörlük görevine getirilen Andrea Pirlo hakkındaki soruya ise şu yanıtı verdi:

"Pirlo'nun bir gün teknik direktör olacağını biliyordum. Pep Guardiola ve Zinedine Zidane gibi olacak. Andrea Pirlo, bir şampiyondu ve teknik direktör olarak da bir şampiyon olacak, en iyilerden biri olarak anılacak."

"CRISTIANO RONALDO, MARADONA GİBİ"

75 yaşındaki teknik adam, Juventus'un süperstarı Cristiano Ronaldo'yla ilgili ise, "Ronaldo, Maradona gibi. Hangi takıma giderse gitsin başarılı oluyor. CR7'ye karşı oynayan her takım endişelidir. Her zaman gol atıyor ve kararlı bir şekilde saldırıyor. Biz de Dinamo Kiev olarak Juventus'a karşı en iyi performansımızı ortaya koymak zorundayız. Sorun şu ki, sadece Ronaldo'yu durdurmaya çalışırsan Dybala, Morata, Kulusevski ve Chiesa gibi yıldızlara ne yapacaksın?" yorumunu yaptı.