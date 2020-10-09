Haberler İtalya Serie A Mircea Lucescu'dan transfer itirafı: Inter Merih Demiral'ı istedi!

'dan itirafı: Inter 'ı istedi!

Teknik Direktörü , 'ta forma giyen milli yıldızımız hakkında çarpıcı bir iddiasında bulundu. İtalyan basınına konuşan Rumen teknik adam, A Milli Takımımız'ı çalıştırdığı dönemde Inter'in Merih'i istediğini ancak Juventus'un elini çabuk tutup transferi bitirdiğini söyledi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER) | Son dakika transfer haberleri

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2020 Cuma 14:03 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2020 Cumartesi 00:39
Mircea Lucescu'dan transfer itirafı: Inter Merih Demiral'ı istedi!

Şu anda ekibi 'i çalıştıran , A 'dan eski öğrencisi 'a olmadan önce Inter'in istediğini öne sürdü.

Tuttosport'a konuşan Rumen teknik adam, "Inter'in eski scout'u Adelio Moro, 'ye geldi ve Inter için Merih Demiral'ı izledi. Inter Sportif Direkötrü Javier Zanetti'nin yardımcısı Ivan Zamorano, beni arayıp Merih Demiral'ı sordu. Inter, Merih Demiral'ı çok istedi ama Juventus, herkesten daha çabuk davranarak bu transferi bitirdi." ifadesini kullandı.

"PIRLO EN İYİLERDEN OLACAK"

Öte yandan Luce, Juventus'ta teknik direktörlük görevine getirilen hakkındaki soruya ise şu yanıtı verdi:

"Pirlo'nun bir gün teknik direktör olacağını biliyordum. ve gibi olacak. Andrea Pirlo, bir şampiyondu ve teknik direktör olarak da bir şampiyon olacak, en iyilerden biri olarak anılacak."

"CRISTIANO RONALDO, MARADONA GİBİ"

75 yaşındaki teknik adam, Juventus'un süperstarı 'yla ilgili ise, "Ronaldo, Maradona gibi. Hangi takıma giderse gitsin başarılı oluyor. CR7'ye karşı oynayan her takım endişelidir. Her zaman gol atıyor ve kararlı bir şekilde saldırıyor. Biz de Dinamo Kiev olarak Juventus'a karşı en iyi performansımızı ortaya koymak zorundayız. Sorun şu ki, sadece Ronaldo'yu durdurmaya çalışırsan Dybala, Morata, Kulusevski ve Chiesa gibi yıldızlara ne yapacaksın?" yorumunu yaptı.

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