Haberler İtalya Serie A Gagliardini ve Nainggolan'dan kötü haber! Corona virüsü...

Gagliardini ve Nainggolan'dan kötü haber! Corona virüsü...

Son dakika haberi... Serie A'nın köklü kulübü Inter'den kötü haber geldi. Alınan son bilgilere göre takımın tecrübeli oyuncularından Radja Nainggolan ve Roberto Gagliardini'nin corona virüsü testleri pozitif çıktı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2020 Perşembe 18:44
Gagliardini ve Nainggolan'dan kötü haber! Corona virüsü...

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü futbolda da etkilerini hisstmeyi sürdürüyor. Birçok takım ve yıldız isimde pozitif vakalara rastlanırken, son haber 'dan geldi.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Inter'in 2 yıldız ismi Radja Nainggolan ve Roberto Gagliardini'nin gerçekleştirilen corona virüsü testleri sonrası pozitif oldukları öğrenildi. Haberde iki orta saha oyuncusunun Milan derbisinde kadroda olamayacakları bilgisine yer verilirken, bu isimler yerine Milan Skriniar ve Alessandro Bastoni listeye eklendiği bildirildi.

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