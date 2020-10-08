Gagliardini ve Nainggolan'dan kötü haber! Corona virüsü...

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü futbolda da etkilerini hisstmeyi sürdürüyor. Birçok takım ve yıldız isimde pozitif vakalara rastlanırken, son haber İtalya'dan geldi.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Inter'in 2 yıldız ismi Radja Nainggolan ve Roberto Gagliardini'nin gerçekleştirilen corona virüsü testleri sonrası pozitif oldukları öğrenildi. Haberde iki orta saha oyuncusunun Milan derbisinde kadroda olamayacakları bilgisine yer verilirken, bu isimler yerine Milan Skriniar ve Alessandro Bastoni listeye eklendiği bildirildi.