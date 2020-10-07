Cristiano Ronaldo ve arkadaşlarına kötü haber! Şikayet edilecekler

İtalyan ekibi Juventus'ta forma giyen Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'ya ceza gelebilir. Paulo Dybala, Cuadrado, Danilo ve Bentancur'un da dahil olduğu oyuncu grubu, takıma yapılan corona virüsü testi sonuçları açıklanmadan kaldıkları oteli terk ederek milli takımlara gittiler.

İtalyan sağlık otoriteleri ise karantinayı deldikleri için bu oyuncuları şikayet edebileceklerini duyurdu.

Bilindiği gibi kulüpte iki corona virüsü vakası görülmesinin ardından, takım komple karantinaya alınmıştı. Otelde karantinada tutulan futbolcuların birlikte idman yapmalarına ve oynamalarına izin verilirken, dış dünyayla bağlantı kurmaları yasaklanmıştı.