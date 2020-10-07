Haberler İtalya Serie A Cristiano Ronaldo ve arkadaşlarına kötü haber! Şikayet edilecekler

ve arkadaşlarına kötü haber! Şikayet edilecekler

forması giyen ve birkaç futbolcu, corona virüsü karantinasında olan takımdan, son testlerin sonuçları açıklanmadan ayrıldı. İtalyan yetkililer bu gelişme üzerine harekete geçti. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2020 Çarşamba 14:51
Cristiano Ronaldo ve arkadaşlarına kötü haber! Şikayet edilecekler

İtalyan ekibi 'ta forma giyen Portekizli yıldız futbolcu 'ya ceza gelebilir. Paulo Dybala, Cuadrado, Danilo ve Bentancur'un da dahil olduğu oyuncu grubu, takıma yapılan corona virüsü testi sonuçları açıklanmadan kaldıkları oteli terk ederek milli takımlara gittiler.

İtalyan sağlık otoriteleri ise karantinayı deldikleri için bu oyuncuları şikayet edebileceklerini duyurdu.

Bilindiği gibi kulüpte iki corona virüsü vakası görülmesinin ardından, takım komple karantinaya alınmıştı. Otelde karantinada tutulan futbolcuların birlikte idman yapmalarına ve oynamalarına izin verilirken, dış dünyayla bağlantı kurmaları yasaklanmıştı.

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