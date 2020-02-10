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10 Şubat 2020, Pazartesi
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vites arttırdı

Cristiano Ronaldo vites arttırdı

'un Portekizli yıldızı , bu yıl Ballon d'Or'ur 'ye kaptırdıktan sonra çıkışa geçti.

'un Portekizli yıldızı , bu yıl Ballon d'Or'ur 'ye kaptırdıktan sonra çıkışa geçti. CR7, 3 Aralık'tan sonra çıktığı 9 maçta 14 kez ağları sarstı. Aynı süreçte 10 karşılaşmaya çıkan Messi ise 8 golle Ronaldo'nun gerisinde kaldı.
  1. 10.2.2020
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