Cristiano Ronaldo vites arttırdı
Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, bu yıl Ballon d'Or'ur ezeli rakibi Messi'ye kaptırdıktan sonra çıkışa geçti.
Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, bu yıl Ballon d'Or'ur ezeli rakibi Messi'ye kaptırdıktan sonra çıkışa geçti. CR7, 3 Aralık'tan sonra çıktığı 9 maçta 14 kez ağları sarstı. Aynı süreçte 10 karşılaşmaya çıkan Messi ise 8 golle Ronaldo'nun gerisinde kaldı.
- 10.2.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
prev next
-
O halini görünce şaştı kaldı! 'Sen neymişsin Sergen hocam'
Toplam 1
Yorum
ibrahim sergen harikaydı harika hocada olacak
-
Khabib Nurmagomedov'dan 100 milyon dolarlık rövanş teklifine flaş yanıt!
Toplam 1
Yorum
Osman adamsın sen işte bu !
-
Mbaye Diagne'den Florya ziyareti!
Toplam 1
Yorum
alattin abi efsane geri döndü.hoşgeldin adamım.
Cristiano Ronaldo vites arttırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.