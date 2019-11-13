Cr7 en güzel golünü seçti

Son günlerde Sarri'yle yaşadığı tartışmayla gündemde olan Cristiano Ronaldo, en iyi golüne karar verdi. Portekizli yıldız, "En güzel golümü seçmem gerekirse, Juventus'a attığım röveşata golünü seçerim. O golü senelerdir deniyordum ve o gün atmayı başardım" dedi.