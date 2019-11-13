Cr7 en güzel golünü seçti - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
13 Kasım 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İtalya Serie A Haberleri Cr7 en güzel golünü seçti

Cr7 en güzel golünü seçti

Cr7 en güzel golünü seçti

en güzel golünü seçti: En güzel golümü seçmem gerekirse, 'a attığım röveşata golünü seçerim. O golü senelerdir deniyordum ve o gün atmayı başardım"

Son günlerde Sarri'yle yaşadığı tartışmayla gündemde olan , en iyi golüne karar verdi. Portekizli yıldız, "En güzel golümü seçmem gerekirse, 'a attığım röveşata golünü seçerim. O golü senelerdir deniyordum ve o gün atmayı başardım" dedi.

  1. 13.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Cr7 en güzel golünü seçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN