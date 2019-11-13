Cr7 en güzel golünü seçti
Cristiano Ronaldo en güzel golünü seçti: En güzel golümü seçmem gerekirse, Juventus'a attığım röveşata golünü seçerim. O golü senelerdir deniyordum ve o gün atmayı başardım"
Son günlerde Sarri'yle yaşadığı tartışmayla gündemde olan Cristiano Ronaldo, en iyi golüne karar verdi. Portekizli yıldız, "En güzel golümü seçmem gerekirse, Juventus'a attığım röveşata golünü seçerim. O golü senelerdir deniyordum ve o gün atmayı başardım" dedi.
- 13.11.2019
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