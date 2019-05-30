Inter'de Spalletti dönemi sona erdi
Inter, teknik direktör Luciano Spalletti ile yolların ayrıldığını duyurdu. Spalletti'nin artık görevine devam etmeyeceği belirtildi ve çalışmalarından dolayı 60 yaşındaki teknik adama teşekkür edildi.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, teknik direktör Luciano Spalletti ile yollarını ayırdı.
İtalyan kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, Spalletti'nin artık görevine devam etmeyeceği belirtildi ve çalışmalarından dolayı 60 yaşındaki teknik adama teşekkür edildi.
2017 yazında takımın başına geçen Spalletti yönetimindeki Inter, iki sezonda da ligi dördüncü sırada tamamladı.
İtalyan ekibinin başına daha önce Juventus, İtalya Milli Takımı ve Chelsea'yi çalıştıran Antonio Conte'nin gelmesi bekleniyor. Conte, Juventus ile üç, Chelsea ile de bir lig şampiyonluğu yaşamıştı.
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Metin Aşık defnediliyor
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Yorum
hakan ALLAH rahmet eylesin 1989 da 103 gollü rekor puan ve gollü şampiyon kadronun başkanıydı
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Kurtuluş Belhanda'da
Toplam 1
Yorum
hagi10 en az 15 niye 10 larda geziyoruz bize maliyeti 10 zaten
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Karius’a talip var
Toplam 1
Yorum
cascan Karius,bir uyum süreci yaşadı.Aslında iyi kaleci bunu son maçlarda ispat etti.Defans iyi değilse kaleci bir yere kadar.BJK stoper almalı
Inter'de Spalletti dönemi sona erdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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