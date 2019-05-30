Inter'de Spalletti dönemi sona erdi
30 Mayıs 2019, Perşembe
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Inter'de Spalletti dönemi sona erdi

Inter'de Spalletti dönemi sona erdi

Inter, teknik direktör ile yolların ayrıldığını duyurdu. Spalletti'nin artık görevine devam etmeyeceği belirtildi ve çalışmalarından dolayı 60 yaşındaki teknik adama teşekkür edildi.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, teknik direktör ile yollarını ayırdı.

İtalyan kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, Spalletti'nin artık görevine devam etmeyeceği belirtildi ve çalışmalarından dolayı 60 yaşındaki teknik adama teşekkür edildi.

2017 yazında takımın başına geçen Spalletti yönetimindeki Inter, iki sezonda da ligi dördüncü sırada tamamladı.

İtalyan ekibinin başına daha önce Juventus, İtalya Milli Takımı ve Chelsea'yi çalıştıran Antonio Conte'nin gelmesi bekleniyor. Conte, Juventus ile üç, Chelsea ile de bir lig şampiyonluğu yaşamıştı.

  1. 30.05.2019
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