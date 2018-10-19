‘Juve beni kovdu’ – Fotomaç – 19 Ekim 2018
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    19 Ekim 2018, Cuma
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    ‘Juve beni kovdu’

    ‘Juve beni kovdu’

    'tan 'a kiralanan , eski takımına sert çıktı.

    'tan 'a kiralanan , eski takımına sert çıktı. Arjantinli golcü, "Ronaldo geldiğinde beni adeta kovdular. En iyi yol Milan'a gelmemdi" ifadelerini kullandı.

    1. 19.10.2018
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