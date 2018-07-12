Juventus'ta Ronaldo etkisi!
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    'ta etkisi!

    Juventus'ta Ronaldo etkisi!

    'yu ederek gövde gösterisi yapan 'un hesapları da zirve yaptı

    Dünyanın en iyi iki futbolcusundan biri olan 'yu eden 'un hesapları hızla artıyor.

    Ronaldo transferinden sonra Juventus'un sosyal medya hesaplarındaki artışlar şu şekilde;

    400,000+ Facebook

    900,000+

    100,000+ Twitter

    1. 12.7.2018 12:18
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