Napoli'de Sarri dönemi sona erdi
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Napoli'de teknik direktör Maurizio Sarri ile yollar ayrıldı.
Kulüp başkanı Aurelio De Laurentiis, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Sarri'nin görevine son verildiğini belirterek, "Herkes tarafından takdir edilen bir oyun tarzı ortaya koyarak şehrimize ve taraftarlarımıza dünya çapında prestij kazandıran Maurizio Sarri'ye, Napoli'ye katkısından dolayı teşekkürlerimi sunarım." ifadelerini kullandı.
Napoli'nin başına üç yıl önce geçen 59 yaşındaki İtalyan teknik adam Sarri, 2016-17 sezonunda Serie A'da yılın teknik direktörü seçilmişti.
Serie A'da geride kalan sezonu 91 puanla tamamlayan Sarri yönetimindeki Napoli, şampiyon Juventus'un 4 puan gerisinde ikinci olmuştu.
- 23.5.2018 19:55
- Güncelleme: 23.5.2018 19:57
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Burak Yılmaz İstanbul'da evini bile tuttu
Toplam 13
Yorum
Piconhors Trezeque alalım club brugge dan veya genç fizikli bir fas-cezayir-fransa surinam-hollanda karışımı bir futbolcu alalım
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Galatasaray bayrakları Boğaz'a asıldı
Toplam 2
Yorum
fenrbahce 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
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Mario Mandzukic'ten şok tavır!
Toplam 8
Yorum
kartal burak yilmaz cok daha iyi secim.
Napoli'de Sarri dönemi sona erdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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