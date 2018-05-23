Napoli'de Sarri dönemi sona erdi – Fotomaç – 23 Mayıs 2018
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    24 Mayıs 2018, Perşembe
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    'de Sarri dönemi sona erdi

    <a href="/index/napoli?id=64cbd05a-afbb-4e16-bcf1-59ea7e14e97d" class="" rel="tag">Napoli</a>'de Sarri dönemi sona erdi

    (Serie A) ekibi 'de ile yollar ayrıldı.

    Kulüp başkanı Aurelio De Laurentiis, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Sarri'nin görevine son verildiğini belirterek, "Herkes tarafından takdir edilen bir oyun tarzı ortaya koyarak şehrimize ve taraftarlarımıza dünya çapında prestij kazandıran 'ye, 'ye katkısından dolayı teşekkürlerimi sunarım." ifadelerini kullandı.

    'nin başına üç yıl önce geçen 59 yaşındaki İtalyan teknik adam Sarri, 2016-17 sezonunda Serie A'da yılın teknik direktörü seçilmişti.

    Serie A'da geride kalan sezonu 91 puanla tamamlayan Sarri yönetimindeki Napoli, şampiyon 'un 4 puan gerisinde ikinci olmuştu.

    1. 23.5.2018 19:55
    2. Güncelleme: 23.5.2018 19:57
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