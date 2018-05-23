Kulüp başkanı Aurelio De Laurentiis, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Sarri'nin görevine son verildiğini belirterek, "Herkes tarafından takdir edilen bir oyun tarzı ortaya koyarak şehrimize ve taraftarlarımıza dünya çapında prestij kazandıran Maurizio Sarri'ye, Napoli'ye katkısından dolayı teşekkürlerimi sunarım." ifadelerini kullandı.

Napoli'nin başına üç yıl önce geçen 59 yaşındaki İtalyan teknik adam Sarri, 2016-17 sezonunda Serie A'da yılın teknik direktörü seçilmişti.

Serie A'da geride kalan sezonu 91 puanla tamamlayan Sarri yönetimindeki Napoli, şampiyon Juventus'un 4 puan gerisinde ikinci olmuştu.