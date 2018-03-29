Lazio'dan skandal hata! Futbolcunun parasını... – Fotomaç – 29 Mart 2018
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    29 Mart 2018, Perşembe
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    'dan skandal hata! Futbolcunun parasını...

    Lazio'dan skandal hata! Futbolcunun parasını...

    , 2014-2015 sezonun başında forması giyen Stefan de 'ı 7 milyon karşılığında kadrosuna katmıştı. Lazio'nun bu transferde skandal bir hata yaptığı ortaya çıktı.

    ekibi , 2014-2015 sezonun başında forması giyen Stefan de 'ı 7 milyon karşılığında kadrosuna katmıştı.

    HollandalI oyuncu, 4 sezondur kariyerini Çizme ekibinde sürdürken, Lazio'nun bu transferde skandal bir hata yaptığı ortaya çıktı.

    İtalyanların 2 milyon Euro'luk bir ödemeyi Feyenoord Kulübü yerine kendisini Feyenoord çalışanı olarak tanıtan başka bir kişiye yaptığı öğrenildi. (Habertürk)

    1. 29 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:11
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