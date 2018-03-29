Lazio'dan skandal hata! Futbolcunun parasını...

İtalyan ekibi Lazio, 2014-2015 sezonun başında Feyenoord forması giyen Stefan de Vrij'ı 7 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.



HollandalI oyuncu, 4 sezondur kariyerini Çizme ekibinde sürdürken, Lazio'nun bu transferde skandal bir hata yaptığı ortaya çıktı.



İtalyanların 2 milyon Euro'luk bir ödemeyi Feyenoord Kulübü yerine kendisini Feyenoord çalışanı olarak tanıtan başka bir kişiye yaptığı öğrenildi. (Habertürk)