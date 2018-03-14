İşte İtalyanlar Cengiz'e böyle sesleniyor
Roma'nın Shakhtar Donetsk'i 1-0 mağlup ettiği ve Şampiyonlar Ligi'nde tur atladığı karşılaşmanın ardından Cengiz Ünder konuştu.
- 14 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 11:21
-
İşte Kocaman'ın vazgeçilmezleri
Toplam 5
Yorum
MİNİ YORUM Bu kez GS çok farklı kazanacak.
-
İşte Kocaman'ın vazgeçilmezleri
Toplam 5
Yorum
USTA GÖZLEMCİ ALLAH RIZASI İÇİN VOLKANI KAPTAN YAPMAYIN.TOPAL MOPAL OLSUN HAKEMEL KİM DİYALOĞ KURACAK KAPTAN AMA VOLKANLA OLMUYOR.BU HERKES İÇİN SAĞLIKLI
-
Caner Erkin’e hapis istemi
Toplam 9
Yorum
Yönetim uyuma SAVCININ KIM? ARASTIRILSIN. KESIN RENKLI
İşte İtalyanlar Cengiz'e böyle sesleniyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.