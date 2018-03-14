İşte İtalyanlar Cengiz'e böyle sesleniyor – Fotomaç – 14 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Mart 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    İşte İtalyanlar Cengiz'e böyle sesleniyor

    İşte İtalyanlar Cengiz'e böyle sesleniyor

    Roma'nın Shakhtar Donetsk'i 1-0 mağlup ettiği ve Şampiyonlar Ligi'nde tur atladığı karşılaşmanın ardından Cengiz Ünder konuştu.

    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:21
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İşte İtalyanlar Cengiz'e böyle sesleniyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN