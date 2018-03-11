Milan son nefeste
İtalya Serie A'nın 27'nci haftasında Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan, deplasmanda Geneo'yı 1-0 mağlup etti.
Luigi Ferraris Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Milan'a galibiyeti getiren golü 90+4'üncü dakikada Andre Silva kaydetti. Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, 68'inci dakikada yerini galibiyet golünü atan Andre Silva'ya bıraktı. Kırmızı-Siyahlı ekip, bu galibiyetin ardından puanını 47'ye yükseltti.
- 11 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 00:22
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Serdar Aziz'den şok küfür
Toplam 1
Yorum
Aslan IYIKI SADECEKÜFÜR ETMIS HAKEM RESMEN GALATASARAYIN 2 HAFTASINI YOK ETMEYE CIKMIS SABIRLI FUTBOLCULARIMIZ VARMIS!
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Erman Toroğlu: Ben olsam Gomis'e attırmazdım
Toplam 1
Yorum
kim atarsa atsın kurtarabilirdi skor 0-1 iken gomisin atması yanlış skor 3-0 iken atsın ama skor aleyhimize iken selçuk atmalıydı ancak serkan o kadar ballıydiki bu akşam
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Sinan Gümüş 3 puan altın!
Toplam 1
Yorum
Aslan IYI OYNARSAN SANSSIZLIGIDA RAKIBIN YAVASLATMA TAKTIGINE YARDIMCI OLAN HAKEMLERIDE YENERSIN!
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