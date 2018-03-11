Milan son nefeste – Fotomaç – 11 Mart 2018
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    11 Mart 2018, Pazar
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    son nefeste

    Milan son nefeste

    İtalya Serie A'nın 27'nci haftasında 'nun formasını giydiği , deplasmanda Geneo'yı 1-0 mağlup etti.

    Luigi Ferraris Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Milan'a galibiyeti getiren golü 90+4'üncü dakikada Andre Silva kaydetti. Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, 68'inci dakikada yerini galibiyet golünü atan Andre Silva'ya bıraktı. Kırmızı-Siyahlı ekip, bu galibiyetin ardından puanını 47'ye yükseltti.

    1. 11 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:22
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