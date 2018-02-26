İtalya Serie A'nın 26. haftasında milli futbolculardan Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Milan, deplasmanda Cengiz Ünderli Roma'yı 2-0 mağlup etti
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 26. haftasında Milan konuk olduğu Roma'yı 2-0'lık skorla geçti.
Başkent Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta, ev sahibi ekip milli futbolcu Cengiz Ünder'in uzaktan şutuyla karşılaşmaya istekli başladı. Milan ise ilk yarının son saniyesinde milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile gole yaklaştı ancak Roma file bekçisi Alisson zamanında kalesinden çıkıp topu kontrol etti ve soyunma odasına golsüz beraberlikle gidildi.
İkinci yarıya hızlı başlayan Milan, 48. dakikada Patrick Cutrone'nin ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Konuk ekip, 74. dakikada Davide Calabria'nın attığı golle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.
Roma'da son haftalarda üstün performans ortaya koyan Cengiz Ünder 73 dakika sahada kalırken, Milan'da Hakan Çalhanoğlu 90 dakika forma giydi.
Bu sonuçla Milan puanını 44'e çıkarırken, Roma 50 puanda kaldı.
- 26 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 02:19
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Ne yaptın Medel! 40 santim...
Toplam 2
Yorum
metinn fm macini bilmem ama su fabriye kesin seyrantepe arenada 5 atariiiz
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Beşiktaş - Fenerbahçe maçında facianın eşiğinden dönüldü! 10 kırmızı kart...
Toplam 3
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Osman Talisca ya parmak hareketinden ceza verdiniz; bu harekete ne vereceksiniz bakalım? Yoksa bu hareketin anlamını bilmiyormusunuz muhatabımı yo
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Beşiktaş - Fenerbahçe maçında facianın eşiğinden dönüldü! 10 kırmızı kart...
Toplam 3
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edep yahu en az 5 maç ceza almalı burası dingonun ağırı değil gitsin kendi ülkesinde öyle sevinsin burası türkiye
Milan, Roma'yı deplasmanda yendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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