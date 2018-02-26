Milan, Roma'yı deplasmanda yendi – Fotomaç – 26 Şubat 2018
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    26 Şubat 2018, Pazartesi
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    , 'yı deplasmanda yendi

    Milan, Roma'yı deplasmanda yendi

    İtalya Serie A'nın 26. haftasında milli futbolculardan Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği , deplasmanda Cengiz Ünderli 'yı 2-0 mağlup etti

    İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 26. haftasında konuk olduğu 'yı 2-0'lık skorla geçti.

    Başkent Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta, ev sahibi ekip milli futbolcu Cengiz Ünder'in uzaktan şutuyla karşılaşmaya istekli başladı. Milan ise ilk yarının son saniyesinde milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile gole yaklaştı ancak Roma file bekçisi Alisson zamanında kalesinden çıkıp topu kontrol etti ve soyunma odasına golsüz beraberlikle gidildi.

    İkinci yarıya hızlı başlayan Milan, 48. dakikada Patrick Cutrone'nin ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Konuk ekip, 74. dakikada Davide Calabria'nın attığı golle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

    Roma'da son haftalarda üstün performans ortaya koyan Cengiz Ünder 73 dakika sahada kalırken, Milan'da Hakan Çalhanoğlu 90 dakika forma giydi.

    Bu sonuçla Milan puanını 44'e çıkarırken, Roma 50 puanda kaldı.

    1. 26 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:19
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