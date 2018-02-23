% 74'lük artış sonrası sponsor aranıyor! – Fotomaç – 23 Şubat 2018
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    23 Şubat 2018, Cuma
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    % 74'lük artış sonrası sponsor aranıyor!

    % 74'lük artış sonrası sponsor aranıyor!

    Biri Şampiyonlar Ligi olmak üzere oynadığı son 4 maçta 5 gol atan ve performansıyla 'da gündeme oturan 'in sahada yaşadığı yükseliş sosyal medyaya da yansıdı ve bu durum, Roma kulübünü de harekete geçirdi... Hedef: sponsorluk...

    Son haftalarda yaşadığı çıkışı Serie A'da 3 maçta 4 gol atarak süsleyen, son olarak da ilk çıktığı Şampiyonlar Ligi maçında ağları havalandırarak pastanın üzerine çileği konduran şu anda İralya'nın en çok konuşulan futbolcularından.

    Milli yıldızın bu performansı kaçınılmaz bir şekilde sosyal medyaya da yansımış durumda.

    20 yaşındaki oyuncunun Şubat ayında sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayısı % 74'lük bir rekor artış gösterdi.

    IQUII istatistik firmasının verilerine göre, bir aydan kısa süre içerisinde (3 Şubat - 22 Şubat arasında) Cengiz Ünder'in facebook, twitter ve instagram hesaplarının toplam takipçi sayısı 221 binden 385 bine ulaştı.



    ROMA SPONSOR İÇİN HAREKETE GEÇTİ

    Cengiz'in bu yükselişi ve popülaritesinin ani artışı Roma'nın da işine geliyor elbette.

    İtalyan medyası başta olmak üzere herkesin odaklandığı nokta ise sponsorluk anlaşmaları. Genç yeteneğin potansiyelini değerlendirmek isteyen Roma, 'den sponsorluk teklifi bekliyor.

    Corriera dello Sport'un haberine göre, hali hazırda önde gelen bazı Türk şirketleriyle görüşmekte olan Roma yakın zamanda kulübe sponsorluk anlaşması için teklif yapılmasını bekliyor.

    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 14:55
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