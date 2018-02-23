% 74'lük artış sonrası sponsor aranıyor!
Biri Şampiyonlar Ligi olmak üzere oynadığı son 4 maçta 5 gol atan ve performansıyla İtalya'da gündeme oturan Cengiz Ünder'in sahada yaşadığı yükseliş sosyal medyaya da yansıdı ve bu durum, Roma kulübünü de harekete geçirdi... Hedef: sponsorluk...
Son haftalarda yaşadığı çıkışı Serie A'da 3 maçta 4 gol atarak süsleyen, son olarak da ilk çıktığı Şampiyonlar Ligi maçında ağları havalandırarak pastanın üzerine çileği konduran Cengiz Ünder şu anda İralya'nın en çok konuşulan futbolcularından.
Milli yıldızın bu performansı kaçınılmaz bir şekilde sosyal medyaya da yansımış durumda.
20 yaşındaki oyuncunun Şubat ayında sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayısı % 74'lük bir rekor artış gösterdi.
IQUII istatistik firmasının verilerine göre, bir aydan kısa süre içerisinde (3 Şubat - 22 Şubat arasında) Cengiz Ünder'in facebook, twitter ve instagram hesaplarının toplam takipçi sayısı 221 binden 385 bine ulaştı.
ROMA SPONSOR İÇİN HAREKETE GEÇTİ
Cengiz'in bu yükselişi ve popülaritesinin ani artışı Roma'nın da işine geliyor elbette.
İtalyan medyası başta olmak üzere herkesin odaklandığı nokta ise sponsorluk anlaşmaları. Genç yeteneğin potansiyelini değerlendirmek isteyen Roma, Türkiye'den sponsorluk teklifi bekliyor.
Corriera dello Sport'un haberine göre, hali hazırda önde gelen bazı Türk şirketleriyle görüşmekte olan Roma yakın zamanda kulübe sponsorluk anlaşması için teklif yapılmasını bekliyor.
- 23 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 14:55
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3 milyon TL’lik derbi
Toplam 1
Yorum
taraftar Bu maçtan önce TFF doping kontrolü yaptırmalı. Daha önceki gibi kontrolü gerçekleştirenler cezalandırılmamalı. Bunlar unutulmadı.
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Trabzonspor'a 250 milyon $'lık teklif
Toplam 3
Yorum
taraftar Bu yazıyı yazan arkadaş teklif etmek fiiliyle kullanılır ,yapmak değil. Lütfen düzgün TÜRKÇE kullanalım.
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Eyvah! Yıldırım
Toplam 7
Yorum
GLL Sow yok,Grozav yok...Batalla da yoksa rahat kazanırız..
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