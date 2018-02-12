UEFA‘dan Cengiz Ünder’e övgü
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin resmi sosyal medya hesabı, Roma’nın Benevento’yu 5-2 mağlup ettiği maçta 2 gol, 1 asist ile oynayan Cengiz Ünder için övgü dolu sözler yazdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi sosyal medya hesabı da Cengiz için, övgü dolu paylaşım yaptı. Roma'nın Benevento ile oynadığı karşılaşmadan sonra yapılan paylaşımda, "İzlenmesi gerek biri. Cengiz Ünder, Roma için 2 maçta 3 gol attı" ifadeleri kullanıldı.
- 12 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 11:52
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kartal hey avcıııı emre nasıl sattı sizi.futbol isimle oynanamaz yürekle oynanır.yenilginin sebibi emre,arda ve onu oynatan avcı dır.
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