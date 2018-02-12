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    12 Şubat 2018, Pazartesi
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    ‘dan ’e övgü

    UEFA‘dan Cengiz Ünder’e övgü

    Şampiyonlar Ligi’nin resmi hesabı, Roma’nın Benevento’yu 5-2 mağlup ettiği maçta 2 gol, 1 asist ile oynayan için övgü dolu sözler yazdı.

    Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz, her geçen gün performansını arttırmaya ve dikkat çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Hellas Verona deplasmanında takımının tek golünü atan genç futbolcu, bu hafta da rakip fileleri boş geçmedi. , Roma'nın evinde Benevento'yu 5-2 mağlup ettiği maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.



    Şampiyonlar Ligi'nin resmi hesabı da Cengiz için, övgü dolu paylaşım yaptı. Roma'nın Benevento ile oynadığı karşılaşmadan sonra yapılan paylaşımda, "İzlenmesi gerek biri. Cengiz Ünder, Roma için 2 maçta 3 gol attı" ifadeleri kullanıldı.


    1. 12 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:52
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