Galatasaray ve Fenerbahçe ile adı anılan Milan'ın yıldızı Hakan Çalhanoğlu söylentiler hakkında konuştu.

Milan'ın Inter'i yendiği İtalya Kupası maçı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Milli futbolcu, Milan'da kalmak istediğini belirtti.

23 yaşındaki oyuncu dedikoduların doğru olmadığını belirterek "Yalnızca 6aydır buradayım. Ben bir Milanlıyım. Buradan ayrılmak gibi bir niyetim yok. Kanıtlamam gereken şeyler var" ifadelerini kullandı.

"İTALYA'DA HAYAT ÇOK GÜZEL"

İtalyan ekibinden ayrılmak gibi bir düşüncesi olmadığını ifade eden Çalhanoğlu "İtalyan'ya öğrenmeye başladım. Burada yaşam çok güzel. Her zaman forma şansı bulamıyorum belki ama bu başka takıma gideceğim anlamını taşımıyor. Daha çok oynama fırsatı bulacağıma inanıyorum." diye konuştu.

