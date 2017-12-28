Hakan Çalhanoğlu'ndan transfer açıklaması!
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer etmek istediği Hakan Çalhanoğlu, Milan'da kalmak istediğini açıkladı.
Galatasaray ve Fenerbahçe ile adı anılan Milan'ın yıldızı Hakan Çalhanoğlu söylentiler hakkında konuştu.
Milan'ın Inter'i yendiği İtalya Kupası maçı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Milli futbolcu, Milan'da kalmak istediğini belirtti.
23 yaşındaki oyuncu dedikoduların doğru olmadığını belirterek "Yalnızca 6aydır buradayım. Ben bir Milanlıyım. Buradan ayrılmak gibi bir niyetim yok. Kanıtlamam gereken şeyler var" ifadelerini kullandı.
"İTALYA'DA HAYAT ÇOK GÜZEL"
İtalyan ekibinden ayrılmak gibi bir düşüncesi olmadığını ifade eden Çalhanoğlu "İtalyan'ya öğrenmeye başladım. Burada yaşam çok güzel. Her zaman forma şansı bulamıyorum belki ama bu başka takıma gideceğim anlamını taşımıyor. Daha çok oynama fırsatı bulacağıma inanıyorum." diye konuştu.
- 28 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 19:07
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Sahada görüşürüz
Toplam 2
Yorum
bjk Dükkanı kapatın RENKLİLER
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İşte Beşiktaş'ın Cenk için istediği rakam
Toplam 5
Yorum
GS Bence bu kadar ederken hemen satılmalı . Beşiktaş para basıyor.
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İşte Beşiktaş'ın Cenk için istediği rakam
Toplam 5
Yorum
Gold Yok yav ne 30'u. Şöyle 90-100 M olacak ki bir şeye benzesin... Ambalajı ne kadar cancanlı olsa da Avrupa içine bakar. Bakınız; Oğuzhan
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