Juventus, Sampdoria deplasmanında mağlup
Şampiyonluk mücadelesi veren siyah-beyazlılar, deplasmanda Sampdoria’ya 3-2 mağlup oldu.
İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 13. haftasında, zirve mücadelesi veren Juventus, deplasmanda Sampdoria'ya 3-2 yenildi.
Cenova kentindeki Luigi Ferraris Stadı'nda oynanan müsabakayı, hakem Marco Guida yönetti.
Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda temposunu arttıran ev sahibi Sampdoria, 52. dakikada Duvan Zapata'nın golüyle 1-0 öne geçti.
71. dakikada Lucas Torreira ile farkı 2'ye çıkaran Cenova ekibi, 79. dakikada da Gian Marco Ferrari ile skoru 3-0 yaptı.
Maçın son bölümlerinde baskısını arttıran konuk Juventus ise 90+1'inci dakikada Gonzalo Higuain'in penaltıdan attığı golle durumu 3-1'e getirdi. Siyah-beyazlı takımın, bir diğer Arjantinli golcüsü Paulo Dybala da 90+4'üncü dakikada farkı bire indiren golü attı.
Juventus'un Arjantinli golcülerinin son dakikalardaki çabaları yeterli olmadı ve Sampdoria, sahadan 3-2 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Juventus bu sezon ikinci mağlubiyetini Sampdoria deplasmanında aldı. 31 puanla ikinci sırada yer alan siyah-beyazlı takım, lider Napoli'nin de 4 puan gerisine düştü. Ev sahibi Sampdoria ise bu galibiyetle puanını 26'ya çıkardı ve 6. basamağa yerleşti.
- 19 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 20:43
-
Galatasaray'da olağanüstü toplantı kararı!
Toplam 27
Yorum
aslan Türk milli takımı Dünya kupasına veda eder lucescu kovulmaz G.S 5 yer Tudor kovulmaz nebiçim anlayışbu aklınızı başınıza alın.
-
Barça, Naim Süleymanoğlu'nu unutmadı
Toplam 2
Yorum
LİVERPOOL BARÇA BİR KULÜPTEN DAHA FAZLASI TEK BAŞINA BİR ÜLKE BARCELONA ADAMSIN İSPANYANIN KRALIDA SENSİN ŞAMPİYON OLURSUN UMARIM
-
Galatasaray'da olağanüstü toplantı kararı!
Toplam 27
Yorum
Gs oyuncak değil Maçı kanat oyuncusuz kurgulamak, farklı geri düşüp son dakikaya kadar değişiklik yapmamak açıklanamaz. Sayın başkan gerekeni derhal yapmalı
Juventus, Sampdoria deplasmanında mağlup haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.