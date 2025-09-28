CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İspanya La Liga Elche-Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (İspanya La Liga)

Elche-Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (İspanya La Liga)

İspanya La Liga’nın 7. haftasında Elche ile Celta Vigo karşı karşıya gelecek. Hazırlıklarını tamamlayan iki takımın mücadelesinde hangi ekibin kazanacağı heyecanla bekleniyor. Özellikle kritik karşılaşma öncesi muhtemel 11'ler merak ediliyor. Futbolseverler ise "Elche-Celta Vigo maçı nasıl izlenir?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Elche-Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2025 Pazar 13:36
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Elche-Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (İspanya La Liga)

Elche-Celta Vigo maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da heyecan 7. hafta maçları ile devam ediyor. Elche ile Celta Vigo kozlarını paylaşacağı haftada, kazanmak isteyen iki ekibin mücadelesi futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. 3 puan alarak lige devam etmeyi amaçlayan iki takım da kritik karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Mücadele öncesi, "Elche-Celta Vigo maçı nasıl izlenir?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, Elche-Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Elche-Celta Vigo MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İspanya La Liga'nın 7. haftasında oynanacak Elche-Celta Vigo maçı 28 Eylül Pazar günü saat 17.15'te başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

Okan Buruk açıkladı: Osimhen...
Bulut'tan Fenerbahçe itirafı!
DİĞER
Beşiktaş'ın yıldızı dünyada 4. sırada! 40 milyon Euro ile listeye damga vurdu...
CANLI | Kütahya Simav'da 5.4'lük şiddetli deprem! İstanbul, Bursa, Balıkesir ve İzmir sallandı... Açıklamalar peş peşe
Galatasaray'da 5 büyük sorun! Liverpool...
Beşiktaş için transferde flaş gerçek! İspanyol yıldız...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Lecce-Bologna maçı ne zaman? Lecce-Bologna maçı ne zaman? 13:11
Fenerbahçe - Hesap.com Antalyaspor maçı MUHTEMEL 11'LER Fenerbahçe - Hesap.com Antalyaspor maçı MUHTEMEL 11'LER 12:46
F.Bahçe-Antalyaspor maçının VAR'ı belli oldu! F.Bahçe-Antalyaspor maçının VAR'ı belli oldu! 12:18
G.Saray-Liverpool maçının hakemi belli oldu! G.Saray-Liverpool maçının hakemi belli oldu! 12:12
Pisa-Fiorentina maçı ne zaman? Pisa-Fiorentina maçı ne zaman? 12:06
Beşiktaş için transferde flaş gerçek! İspanyol yıldız... Beşiktaş için transferde flaş gerçek! İspanyol yıldız... 12:05
Daha Eski
Roma-Hellas Verona maçı saat kaçta? Roma-Hellas Verona maçı saat kaçta? 12:03
Sassuolo-Udinese maçı ne zaman? Sassuolo-Udinese maçı ne zaman? 11:59
Newcastle United-Arsenal maçı detayları! Newcastle United-Arsenal maçı detayları! 11:44
Bulut'tan Fenerbahçe itirafı! Bulut'tan Fenerbahçe itirafı! 11:35
Aston Villa-Fulham maçı ne zaman? Aston Villa-Fulham maçı ne zaman? 11:29
Ferdi Kadıoğlu'na büyük övgü! Ferdi Kadıoğlu'na büyük övgü! 11:21