Rayo Vallecano-Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (İspanya La Liga)

Rayo Vallecano-Sevilla maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da heyecan 7. hafta maçları ile devam ediyor. Rayo Vallecano ile Sevilla kozlarını paylaşacağı haftada, kazanmak isteyen iki ekibin mücadelesi futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. 3 puan alarak lige devam etmeyi amaçlayan iki takım da kritik karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Mücadele öncesi, "Rayo Vallecano-Sevilla maçı nasıl izlenir?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, Rayo Vallecano-Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

RAYO VALLECANO-SEVILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İspanya La Liga'nın 7. haftasında oynanacak Rayo Vallecano-Sevilla maçı 28 Eylül Pazar günü saat 15.00'te başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.