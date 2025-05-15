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Haberler İspanya La Liga Espanyol 0-2 Barcelona (MAÇ SONUCU ÖZET) La Liga'da şampiyon Barça!

Espanyol 0-2 Barcelona (MAÇ SONUCU ÖZET) La Liga'da şampiyon Barça!

İspanya La Liga'nın 36. haftasında Barcelona deplasmanda Espanyol ile karşı karşıya geldi. Barça rakibini 2-0'lık skorla mağlup ederek ligde şampiyonluğunu ilan etti. İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2025 Cuma 00:27 Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2025 Cuma 01:03
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Espanyol 0-2 Barcelona (MAÇ SONUCU ÖZET) La Liga'da şampiyon Barça!

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (LaLiga) Espanyol'u 2-0 yenen Barcelona, bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

RCDE Stadı'nda oynanan 36. hafta maçında lider Barcelona, Espanyol'a konuk oldu.

Konuk ekip, 53. dakikada Lamine Yamal ve 90+6. dakikada Fermin Lopez'in attığı gollerle derbide 2-0'lık galibiyete ulaştı.

Espanyol'da 80. dakikada Leandro Cabrera, Yamal'a yaptığı sert hareketin ardından kırmızı kart gördü.

LaLiga'da puanını 85 yapan Barcelona, takipçisi Real Madrid ile arasındaki farkı 7'ye çıkararak bitime iki hafta kala şampiyonluğu garantiledi. Espanyol ise 39 puanla 16. sırada kaldı.

Bu sezon İspanya Süper Kupa ve İspanya Kral Kupası'nı da müzesine götüren Barcelona, LaLiga'daki 28. şampiyonluğunu yaşadı.

STAT DIŞINDAKİ KAZADA 13 YARALI

Espanyol-Barcelona maçının başladığı esnada stat dışında yaşanan bir kazada 13 kişi yaralandı.

İspanya basınında yer alan haberlerde, bir aracın taraftarların stada giriş yaptığı noktada kontrolden çıktığı ve 13 kişinin hafif yaralanmasına neden olduğu bildirildi.

İlk açıklamalara göre olayın bir saldırı değil, kaza olduğu belirtildi.

Katalonya yerel polisi, yaralananların Espanyol taraftarı olduğunu ve aracı kullanan kadın şoförün yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.

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